Кариус намерен бороться за место в основе "Ливерпуля"

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Кариус намерен бороться за место в основе "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус дал понять, что его не устраивает нынешняя роль в команде.

"Я довольно долго не играл в чемпионате. Да, я выступаю в Лиге Чемпионов, но в этом турнире не так много поединков, так что я был рад сыграть с первых минут против "Вест Бромвича". Сейчас постараюсь работать как можно лучше на тренировках. Это всё, что я могу сделать. Формированием состава занимается уже тренер. Хочу участвовать в каждом матче, и в воскресенье я тоже хотел бы сыграть. Но я принимаю сложившуюся ситуацию как есть. Буду выступать так хорошо, как только смогу, когда мне предоставится шанс" - приводит слова немецкого стража ворот Liverpool Echo.

В этом сезоне 24-летний Кариус сыграл за "Ливерпуль" 8 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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