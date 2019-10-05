Кариус не исключил своё возвращение в "Ливерпуль"

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Кариус не исключил своё возвращение в "Ливерпуль"

Вратарь Лориус Кариус допустил, что он ещё может сыграть за "Ливерпуль", который он покинул в 2018 году после двух диких ошибок в финале Лиги Чемпионов.

"Мой контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона, а потом посмотрим, вернусь ли я в "Ливерпуль", буду ли играть в другом английском клубе или же где-нибудь в Германии. В футболе никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Реальность такова, что у меня есть действующий контракт с "Ливерпулем", так что, возможно, я снова сыграю за эту команду", - цитирует немца The Guardian.

Напомним, что с лета 2018 года Кариус выступает за "Бешикташ" на правах аренды, сыграл 42 матча и пропустил 63 гола.

Контракт голкипера с "Ливерпулем" рассчитан до 2021 года.

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