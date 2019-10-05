Кариус не исключил своё возвращение в "Ливерпуль"
Вратарь Лориус Кариус допустил, что он ещё может сыграть за "Ливерпуль", который он покинул в 2018 году после двух диких ошибок в финале Лиги Чемпионов.
"Мой контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона, а потом посмотрим, вернусь ли я в "Ливерпуль", буду ли играть в другом английском клубе или же где-нибудь в Германии. В футболе никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Реальность такова, что у меня есть действующий контракт с "Ливерпулем", так что, возможно, я снова сыграю за эту команду", - цитирует немца The Guardian.
Напомним, что с лета 2018 года Кариус выступает за "Бешикташ" на правах аренды, сыграл 42 матча и пропустил 63 гола.
Контракт голкипера с "Ливерпулем" рассчитан до 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
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|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
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|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
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|Борнмут
|7
|11
|9
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|7
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|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
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|Бернли
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|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
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|Саутгемптон
|7
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|15
|Эвертон
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
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|18
|Астон Вилла
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