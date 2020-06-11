Кариус не смог назвать лучшего голкипера мира на данный момент

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался о лучших вратарях современности.

"Сейчас трудно выделить одного голкипера из всех. Сейчас нет такой ситуации, как была с Мануэлем Нойером несколько лет назад.

На данный момент мы имеем группу голкиперов высокого уровня, которые примерно на одном уровне. Нойер всегда стабилен. Марк-Андре тер Штеген прекрасно играет в "Барселоне". Также у нас есть Ян Облак из "Атлетико". Алиссон великолепно поработал в прошлом году и выиграл Лигу Чемпионов. Сложно выделить одного кандидата", - приводит слова Кариуса Transfermarkt.

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