Кариус оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство



Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что мерсисайдский клуб уже не сумеет стать чемпионом Англии в этом сезоне.

"Я думаю, что мы станем чемпионами, так как у "Манчестер Сити" слишком большой отрыв. Они проводят отличный сезон и нам нужно принять это. Наша цель это попадание в первую четверку. В идеале занять второе место. Если мы продолжим в том же духе, мы этого можем добиться", – приводит слова Кариуса Sky Sports.

После 31 тура "Ливерпуль" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 18 очков. При этом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют между собой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

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