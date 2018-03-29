Кариус оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство

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Кариус оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что мерсисайдский клуб уже не сумеет стать чемпионом Англии в этом сезоне.

"Я думаю, что мы станем чемпионами, так как у "Манчестер Сити" слишком большой отрыв. Они проводят отличный сезон и нам нужно принять это. Наша цель это попадание в первую четверку. В идеале занять второе место. Если мы продолжим в том же духе, мы этого можем добиться", – приводит слова Кариуса Sky Sports.

После 31 тура "Ливерпуль" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 18 очков. При этом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют между собой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
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