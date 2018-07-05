Кариус останется основным голкипером "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус в новом сезоне будет основным голкипером команды.

Как сообщает The Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп все еще доверяет стражу ворот.

Кариус останется также и по той причине, что голкиперы Алиссон и Ян Облак оказались слишком дороги для клуба.

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