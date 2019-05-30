Кариус отказался приезжать на финал Лиги Чемпионов

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Кариус отказался приезжать на финал Лиги Чемпионов

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус отклонил приглашение "Ливерпуля" посетить финальный матч Лиги Чемпионов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "красных" готово пригласить на игру всех футболистов, находящихся в аренде.

Однако немецкий голкипер отказался приезжать в Мадрид. Он считает, что его присутствие может отвлечь всеобщее внимание от происходящего на поле.

Напомним, что год назад Кариус стал антигероем финала ЛЧ, в котором "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счётом 1:3. Тогда Лорис допустил две результативные ошибки.

В субботу, 1 июня, мерсисайдцы сразятся с "Тоттенхэмом" за победу в самом престижном еврокубковом турнире. Поединок состоится на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00 по московскому времени.

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