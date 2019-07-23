Кариус отклонил пять предложений от других клубов

Немецкий вратарь Лорис Кариус мог сменить команду этим летом.

По словам футболиста, у него было пять предложений от других клубов, но он решил остаться в "Бешикташе".

"Я всем отказал. С агентом связывались два клуба из Англии и три из Германии. Но я всем доволен в "Бешикташе". Это особенный клуб для меня", - приводит слова Кариуса Hurriyet.

Напомним, что 26-летний голкипер выступает за "Бешикташ" на правах двухлетней аренды. Срок соглашения истекает в 2020 году. Трансфер игрока принадлежит "Ливерпулю".

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