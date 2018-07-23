Кариус ответил на критику после матча с "Боруссией"

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Кариус ответил на критику после матча с "Боруссией"
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус опубликовал в своем Instagram ответ на критику, которая появилась в его адрес после матча Международного кубка чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:3).

"Я обращаюсь к тем людям, которым нравится наблюдать за ошибками и страданиями других. Вот что скажу - я сочувствую вам. Не знаю, что произошло в вашей жизни и откуда в вас столько ненависти. Впрочем, надеюсь, что у вас наступят хорошие времена", - написал немец.

Напомним, что в мае Кариус допустил две грубейшие ошибки в финальном матче Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

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