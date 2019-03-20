Кариус просит "Ливерпуль" вернуть его из аренды в "Бешикташе"

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Кариус просит "Ливерпуль" вернуть его из аренды в "Бешикташе"

Немецкий вратарь Лорис Кариус больше не хочет выступать за "Бешикташ", сообщает Turkiye Gazetesi.

По информации источника, 25-летний футболист просит "Ливерпуль" досрочно вернуть его из аренды в стамбульском клубе.

Ранее главный тренер "Бешикташа" подверг критике Кариуса за неуверенную игру в текущем сезоне.

Кроме того, стало известно, что "чёрные орлы" должны голкиперу зарплату за четыре месяца.

В текущем сезоне Кариус сыграл за "Бешикташ" 27 матчей и пропустил 37 голов.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета 2020 года.

Интерес к игроку проявляют "Айнтрахт" и "Фортуна" из Дюссельдорфа.

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