Кариус разорвал контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"

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Кариус разорвал контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"

Немецкий вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус расторг контракт со стамбульским клубом в связи с долгами по зарплате, сообщает NTV Spor.

По сведениям издания, голкипер воспользовался правом разрыва контракта. Таким образом, немец вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит.

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус провел за "Бешикташ" 32 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

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