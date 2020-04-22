Кариус разорвал контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"

Немецкий вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус расторг контракт со стамбульским клубом в связи с долгами по зарплате, сообщает NTV Spor.

По сведениям издания, голкипер воспользовался правом разрыва контракта. Таким образом, немец вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит.

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус провел за "Бешикташ" 32 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru