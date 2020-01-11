Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля"

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Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля"

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус продолжает "косячить" и результативно ошибаться.

Накануне в ходе товарищеского матча с "Алтынорду" немецкий страж ворот пропустил очередной нелепый гол.

Кариус не справился с простым фланговым навесом, уронив мяч в собственные ворота. Смотрите, как это было!

Напомним, что права на Кариуса принадлежат "Ливерпулю", а в "Бешикташе" он играет по аренде.

Не пропустите: "Бешикташ" намерен продлить аренду голкипера "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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