Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля"

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус продолжает "косячить" и результативно ошибаться.

Накануне в ходе товарищеского матча с "Алтынорду" немецкий страж ворот пропустил очередной нелепый гол.

Кариус не справился с простым фланговым навесом, уронив мяч в собственные ворота. Смотрите, как это было!

Beşiktaş Kalecisi Karius, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında büyük bir hataya imza attı ve kalesinde golü gördü pic.twitter.com/ZOA2BmKPDq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2020

Напомним, что права на Кариуса принадлежат "Ливерпулю", а в "Бешикташе" он играет по аренде.

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