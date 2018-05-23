Кариус сравнил Салаха и Роналду
Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус сравнил Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду.
"Салах и Роналду? Разница в том, что Роналду выступает на таком высоком уровне уже много лет. Еще рано сравнивать Салаха с Роналду. Я не хочу принижать достоинств Мохамеда - он играет на мировом уровне в этом сезоне. Но Роналду показывал такую игру много лет, свой уровень надо доказывать в каждом новом сезоне. Надеюсь, Салах сможет сделать это. Я хотел бы, чтобы он смог. Он все еще молод, ему есть куда расти" - приводит слова Лориса Sky Sports.
Напомним, что 26 мая "Ливерпуль" и "Реал" встретятся в финале Лиги Чемпионов.
Читайте также: Дель Боске: "В составе "Ливерпуля" нет ни одного игрока, который смог бы улучшить "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
26
Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!
-
От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов
-
"РБ Лейпциг" подпишет защитника "Монпелье"
-
"Рейнджерс" нацелился на игрока "Ливерпуля"
-
"Ганновер" арендовал форварда "Арсенала"
-
Фалькао приговорён к тюремному заключению
-
Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2018
-
"Эспаньол" определился с новым главным тренером
-
СМИ узнали о запланированной встрече Сарри с руководством "Челси"
-
В сборной Бразилии рассказали о процессе восстановления Неймара
-
"Партизан" стал обладателем Кубка Сербии
-
"Лос-Анджелес" - "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)
-
"Аяччо" – "Тулуза" - 0:3 (обзор)
-
"Атлетик" и "Кальяри" побеждают в товарищеских матчах, дортмундская "Боруссия" разошлась миром с "Лос-Анджелесом"
-
Стыковые матчи за право выступать в УПЛ: "Звезда" сыграла вничью с "Десной", "Черноморец" одолел "Полтаву"
-
"Тулуза" разгромила "Аяччо" в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1
-
Жена Икарди оценила перспективы мужа в сборной Аргентины
-
Дешам прокомментировал отказ Рабьо приезжать в сборную Франции
-
Черданцев: "Наконец-то "Наполи" нанял нормального тренера"
-
Вальверде требует продления контракта с талантливым хавбеком