Кариус сравнил Салаха и Роналду

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус сравнил Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду.

"Салах и Роналду? Разница в том, что Роналду выступает на таком высоком уровне уже много лет. Еще рано сравнивать Салаха с Роналду. Я не хочу принижать достоинств Мохамеда - он играет на мировом уровне в этом сезоне. Но Роналду показывал такую игру много лет, свой уровень надо доказывать в каждом новом сезоне. Надеюсь, Салах сможет сделать это. Я хотел бы, чтобы он смог. Он все еще молод, ему есть куда расти" - приводит слова Лориса Sky Sports.

Напомним, что 26 мая "Ливерпуль" и "Реал" встретятся в финале Лиги Чемпионов.

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