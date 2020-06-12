Кариус высказался о своём будущем в "Ливерпуле"

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Кариус высказался о своём будущем в "Ливерпуле"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус признался, что не стремится покидать клуб из-за вероятного дефицита игровой практики.

"Я не вижу смысла уходить из "Ливерпуля" в более слабый клуб, тем более если мне не гарантируют место в основе. Думаю, мне нужно больше работать на тренировках и я обязательно получу свой шанс. Сейчас я в лучшем клубе мира и борюсь за трофеи, со мной ежедневно тренируются партнёры высочайшего уровня. Полностью осознаю, что нахожусь в хорошем положении, пока я в "Ливерпуле". У меня здесь прекрасные условия", - приводит слова немецкого стража ворот Transfermarkt.

Напомним, что Кариус досрочно вернулся из аренды в "Бешикташе", где он играл с лета 2018 года.

Контракт 26-летнего голкипера с "красными" рассчитан до конца сезона 2021/22.

Не пропустите: Кариус не смог назвать лучшего голкипера мира на данный момент. | http://soccernews.ru
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