Кариус: "Я проиграл матч для "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус поделился мыслями после проигранного "Реалу" финала Лиги Чемпионов.

"В настоящий момент я ничего не чувствую. Я проиграл матч для своей команды. Мне просто очень жаль всех, ведь эти голы фактически стоили нам титула. Ощущаю свою вину перед всеми. Приношу извинения всем. Ошибки дорого нам стоили" - приводит слова Кариуса Talksport.

Напомним, что немецкий страж ворот "Ливерпуля" допустил две результативных ошибки в финале ЛЧ.

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