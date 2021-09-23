Кариуса зовут в Швейцарию

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Кариуса зовут в Швейцарию

Фото инстаграм Лориса Кариуса

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус может оказаться в "Базеле", утверждает Sport Bild.

По сведениям издания, швейцарский клуб готов зимой подписать 28-летнего стража ворот.

Не исключено, что немец расторгнет с "красными" контракт, истекающий в июне 2022 года, и уйдёт в "Базель" бесплатно.

После двух аренд в "Бешикташе" и "Унионе" Кариус вернулся в "Ливерпуль", но не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

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