Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию"

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Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию"Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт мюнхенской "Баварии", председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет свой пост 30 июня 2021 года.

Сообщается, что Румменигге покидает клуб по собственной инициативе. Его пост с 1 июля займет экс-голкипер клуба Оливер Кан.

Контракт Румменигге с "Баварией" был рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он занимал различные посты в руководстве с 1991 года.

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