Карл-Хайнц Румменигге об игре Киммиха: "Хочется иметь 2 Киммиха в команде"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил восхищение игрой Йозуа Киммиха и отметил, что тот может играть как в обороне, так и в полузащите.

"Сейчас его позиция на поле - "шестой номер". Однако, было бы чудесно, имей мы два Киммиха в команде. Но он единственный в своем роде. И мы счастливы, что футболист играет именно за "Баварию"