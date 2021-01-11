Карл-Хайнц Румменигге об игре Киммиха: "Хочется иметь 2 Киммиха в команде"

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Карл-Хайнц Румменигге об игре Киммиха: "Хочется иметь 2 Киммиха в команде"Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил восхищение игрой Йозуа Киммиха и отметил, что тот может играть как в обороне, так и в полузащите.

"Сейчас его позиция на поле - "шестой номер". Однако, было бы чудесно, имей мы два Киммиха в команде. Но он единственный в своем роде. И мы счастливы, что футболист играет именно за "Баварию"

Йозуа великолепно читает игру и двигает команду. У него невероятная воля к победе, желание бороться до конца. Однозначно могу сказать, что Киммих игрок мирового уровня", – цитирует Румменигге Kicker.

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