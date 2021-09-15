Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал уход Месси из "Барселоны"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвсетен
Экс-генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об уходе аргентинского форвард Лионеля Месси из "Барселоны".
"Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у "Барселоны" вырвана душа. У них сложные времена.
Его было необходимо отпустить. Приняв такое решение, испанская лига забила в свои ворота", – сказал Румменигге.
Напомним, что Месси подписал контракт с ПСЖ по формуле 2+1.
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