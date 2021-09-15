Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал уход Месси из "Барселоны"

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Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал уход Месси из "Барселоны"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвсетен

Экс-генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об уходе аргентинского форвард Лионеля Месси из "Барселоны".

"Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у "Барселоны" вырвана душа. У них сложные времена.

Его было необходимо отпустить. Приняв такое решение, испанская лига забила в свои ворота", – сказал Румменигге.

Напомним, что Месси подписал контракт с ПСЖ по формуле 2+1.

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