Карлес Перес - об уходе из "Барселоны": "Мне не дали никаких объяснений, по крайней мере, реалистичных"
Вингер "Ромы" Карлес Перес высказался о своём уходе из "Барселоны" в минувшее трансферное окно.
"Не могу объяснить произошедшее. Сам не знаю, что случилось. Мне не дали никаких объяснений, по крайней мере, реалистичных. Тренер сказал, что не рассчитывает на меня, потому что в атаке у него много игроков. В любом случае я благодарен "Барселоне" за всё. Они дали мне все необходимые знания, и благодаря им я смог оказаться в таком замечательном клубе, как "Рома". Думаю, они не очень хорошо повели себя под конец, но всё же я благодарен клубу.
Конечно, мне очень неприятно. Я целиком отдавался "Барсе" с детства. Моей мечтой было добраться до первой команды, и я добился этого, а теперь меня убрали без причины. И это с учётом выступлений, которые я выдавал. Они много говорят о кантере, но в итоге всё делают наоборот", - приводит слова Переса Mundo Deportivo.
В конце января "Рома" арендовала испанца за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 11 миллионов плюс бонусы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14