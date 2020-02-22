Карлес Перес - об уходе из "Барселоны": "Мне не дали никаких объяснений, по крайней мере, реалистичных"

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Карлес Перес - об уходе из "Барселоны": "Мне не дали никаких объяснений, по крайней мере, реалистичных"

Вингер "Ромы" Карлес Перес высказался о своём уходе из "Барселоны" в минувшее трансферное окно.

"Не могу объяснить произошедшее. Сам не знаю, что случилось. Мне не дали никаких объяснений, по крайней мере, реалистичных. Тренер сказал, что не рассчитывает на меня, потому что в атаке у него много игроков. В любом случае я благодарен "Барселоне" за всё. Они дали мне все необходимые знания, и благодаря им я смог оказаться в таком замечательном клубе, как "Рома". Думаю, они не очень хорошо повели себя под конец, но всё же я благодарен клубу.

Конечно, мне очень неприятно. Я целиком отдавался "Барсе" с детства. Моей мечтой было добраться до первой команды, и я добился этого, а теперь меня убрали без причины. И это с учётом выступлений, которые я выдавал. Они много говорят о кантере, но в итоге всё делают наоборот", - приводит слова Переса Mundo Deportivo.

В конце января "Рома" арендовала испанца за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 11 миллионов плюс бонусы.

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