Карло Анчелотти недоволен плотностью календаря

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Валенсией" (2:1) в пятом туре Ла Лиге выразил свое недовольство плотностью календаря, а также сказал, что хочет остаться в королевском клубе надолго.

"Сейчас у меня продолжается медовый месяц с "Реалом". Я хочу остаться в этом клубе на долгие годы.

Календарь в последнее время становится очень насыщенным и плотным. Некоторые игры просто не имеют смысла. ФИФА и УЕФА должны увидеть это", - сказал итальянец.

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