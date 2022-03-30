Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба королевского клуба.

По информации издания Marca, итальянский специалист наверняка пропустит игру 30-го тура Ла Лиги против "Сельты", однако, скорее всего, сможет поехать с командой в Лондон на матч с "Челси" в рамках 1\4 финала Лиги чемппионов.

Матч с "Сельтой" состоится 2 апреля на "Балаидосе". Встреча с "Челси" пройдет 6 апреля на "Стэмфорд Бридж".

Сейчас "Реал Мадрид" располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 66 очков после 29 сыгранных матчей.

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