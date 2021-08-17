Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на фоне слухов о возможном возвращении нападающего "Ювентуа" Криштиану Роналду в королевский клуб по его просьбе, сделал официальное заявление на эту тему.

"Криштиану - легенда "Реал Мадрида". Я очень люблю и уважаю его. Но я никогда не просил и не планировал его подписывать.

Мы с нетерпением смотрим в будущее", - написал Анчелотти в своем твиттере.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Ювентус" не рассматривает возможность ухода португальца этим летом.

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