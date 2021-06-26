Карло Анчелотти высказался о жесте со вставанием на колено и расизме

Теги карло анчелоттиреал мадридрасизм

Карло Анчелотти высказался о жесте со вставанием на колено и расизмеФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об акции в поддержку движения Black Lives Matter.

"В Англии это уже вошло в привычку, мы делаем это уже полтора года, так что на эту тему уже никто не спорит.

Я думаю, что жест с вставанием на колено на несколько не должен быть обязательным. Проблема от этого не решается.

Настоящая задача – заниматься образованием и говорить с новым поколением о расизме, который до сих пор присутствует в наших жизнях", – заявил итальянец в интервью Il Giornale.

Также не пропустите: Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией. | http://soccernews.ru
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