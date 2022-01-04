карло Анчелотти высказался перед матчем с "Алькояно" в Кубке Испании
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед игрой в 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".
"Это совсем другая игра, потому что матч один, и мы играем на выезде. Кубок Испании – важный турнир для нас. Цель – победа в турнире. В предстоящей игре мы должны быть на высоте.
Не только в плане класса, где на бумаге мы сильнее. Нам также потребуются концентрация, победы в единоборствах и собранность на поле. Мы хотим выйти и продемонстрировать это.
Я очень верю в эту команду, они мотивированы на этот матч. Мы относимся к нему серьезно, и это единственный верный подход, если мы хотим выйти в финал турнира.
Мы должны уважать наших соперников и знать, какие проблемы они могут нам доставить. Я собираюсь выставить сильнейший доступный состав, но будут некоторые изменения.
Есть игроки, испытывающие трудности после игры с "Хетафе", такие как Бензема, Менди и Модрич. Также я хочу дать Лунину минуты, поэтому Куртуа тоже не будет", – сказал итальянский специалист.
Игра между "Алькояно" и "Реалом" состоится завтра, пятого января. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).
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