карло Анчелотти высказался перед матчем с "Алькояно" в Кубке Испании

Теги кубок короляреал мадридкарло анчелотти

карло Анчелотти высказался перед матчем с "Алькояно" в Кубке ИспанииФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед игрой в 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

"Это совсем другая игра, потому что матч один, и мы играем на выезде. Кубок Испании – важный турнир для нас. Цель – победа в турнире. В предстоящей игре мы должны быть на высоте.

Не только в плане класса, где на бумаге мы сильнее. Нам также потребуются концентрация, победы в единоборствах и собранность на поле. Мы хотим выйти и продемонстрировать это.

Я очень верю в эту команду, они мотивированы на этот матч. Мы относимся к нему серьезно, и это единственный верный подход, если мы хотим выйти в финал турнира.

Мы должны уважать наших соперников и знать, какие проблемы они могут нам доставить. Я собираюсь выставить сильнейший доступный состав, но будут некоторые изменения.

Есть игроки, испытывающие трудности после игры с "Хетафе", такие как Бензема, Менди и Модрич. Также я хочу дать Лунину минуты, поэтому Куртуа тоже не будет", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Алькояно" и "Реалом" состоится завтра, пятого января. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

Также не пропустите: "Реал" исключил трансфер Погба. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов