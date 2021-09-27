Карло Анчелотти высказался перед матчем с "Шерифом" в Лиге чемпионов

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Карло Анчелотти высказался перед матчем с "Шерифом" в Лиге чемпионовФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов с "Шерифом".

О выборе правого защитника

"Все зависит от конкретной игры и от того, кто играет в атаке. Если Родриго, то нам не так нужен защитник, заточенный на прессинг соперника. Что касается прессинга, то тут Лукас лучше остальных латералей".

О Луке Модриче

"Модрич хорошо сыграл на этой позиции в матче против "Вильярреала", но нужно помнить, что ему 36 лет. Не хочется, чтобы у него возникли проблемы со здоровьем, мы должны его беречь".

О сравнении с командой Зидана

"Сложно сравнивать нынешнюю команду с той, Зидановской. Не хочу взять трижды Лигу Чемпионов, как Зидан. Мне хватит ещё одной".

О Ферлане Менди

"У него всё хорошо. Мы воспользуемся перерывом на матчи сборных, чтобы подготовить его к матчам".

О полузащите

"Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Камавинга и Асенсио и другие. Каждый важен для команды и каждый принесет пользу.

Выбор полузащиты - не проблема. Мне редко доводилось работать с такой сильной линией полузащиты. Проблемы возникают тогда, когда нет таких сильных футболистов".

О психологическом преимуществе в Лиге чемпионов

"У "Мадрида" особая связь с Лигой Чемпионов. В ментальном плане у нас есть преимущество, потому что мы много раз выигрывали этот турнир".

О Кариме Бензема

"Приятно тренировать Бензема, ведь он игрок высочайшего уровня".

О центральных защитниках

"Алаба с Милитао хороши, но им всё ещё надо привыкнуть играть друг с другом".

Игра между "Реалом" и "Шериффом" состоится завтра, во вторник. Начало запланировано на 22:00 (мск).

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