Карлос Билардо: "Чтобы достичь уровня Марадоны и Пеле, Месси нужно выиграть Чемпионат Мира"

Известный аргентинский тренер Карлос Билардо поставил лучших игроков в истории футбола Пеле и Диего Марадону выше ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси всегда сравнивают с Марадоной, однако чтобы достичь такого же уровня, он должен привезти кубок мира в Аргентину", - приводит слова 79-летнего специалиста Cadena Cope.

Напомним, Вальдано высоко отозвался об игре Месси. | soccernews.ru