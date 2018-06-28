Карлос Бьянки: "Это еще не тот Месси, которого все знают"

Известный аргентинский тренер Карлос Бьянки высказался о выступлении капитана своей национальной сборной Лионеля Месси на Чемпионате Мира в России.

" Он пропустил первые две игры турнира. Против Нигерии он выглядел уже лучше. Но это все еще не тот Месси, которого все знают, но его игра стала более обнадеживающей. В то же время он должен будет сыграть еще лучше против Франции, если хочет пройти дальше. На данный момент я бы солгал, если бы сказал, что лучшим игроком на турнире является Месси. В целом, эта сборная Аргентины может играть намного лучше ", - цитирует 69-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, Аленичев сравнил игру на ЧМ Месси и Роналду. | soccernews.ru