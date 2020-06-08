Карлос Эдуардо хочет вернуться в "Рубин"
Бывший нападающий "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что у него есть желание вернуться в казанский клуб.
"Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в "Рубин", - сказал бразилец.
Эдуардо выступал за "Рубин" с 2010 по 2016 год, сыграл 62 матча, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.
Стоит отметить, что футболист уже полтора года находится без клуба. В июле ему исполнится 33 года.
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