Карлос оценил шансы России на ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил шансы сборной России добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.

"В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти еще дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть еще такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина", – сказал Роберто Карлос.

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