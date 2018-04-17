Карлос оценил шансы России на ЧМ-2018

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Карлос оценил шансы России на ЧМ-2018Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил шансы сборной России добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.

"В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти еще дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть еще такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина", – сказал Роберто Карлос.

Читайте: В России могут воссоздать Кубок Премьер-лиги | http://soccernews.ru

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