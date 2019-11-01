Карлос Тевес заявил, что Роналду одержим тренировками

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес сказал, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду одержим тренировками. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Весь день он может провести в зале, он одержим. Если занятие начинается в 9 утра, приходишь в зал в 8 часов, он уже там. Приходишь в 7:30 - он снова там.

Однажды я сделал все, чтобы оказаться на базе в 6:30, но он и тогда бы. Полусонный, но был", - сказал Тевес.

Напомним, игроки вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" в 2007-2009 годах.

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