Карлос Тевес заявил, что Роналду одержим тренировками

Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедкарлос тевес

Карлос Тевес заявил, что Роналду одержим тренировками

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес сказал, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду одержим тренировками. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Весь день он может провести в зале, он одержим. Если занятие начинается в 9 утра, приходишь в зал в 8 часов, он уже там. Приходишь в 7:30 - он снова там.

Однажды я сделал все, чтобы оказаться на базе в 6:30, но он и тогда бы. Полусонный, но был", - сказал Тевес.

Напомним, игроки вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" в 2007-2009 годах.

Не пропустите: Рэшфорд опередил Роналду по числу голов, забитых к 22 годам| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020

Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов