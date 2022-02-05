Карлоса Тевеса зовут в МЛС

Фото твиттер Карлоса Тевеса

Известный аргентинский нападающий Карлос Тевес может продолжить карьеру в США.

По информации журналиста Николо Скиры, "Ди Си Юнайтед" из МЛС заинтересован в подписании форварда.

Тевес сейчас является свободным агентом. В июне он объявил, что покидает "Бока Хуниорс".

Сегодня аргентинцу исполнилось 38 лет. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

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