"Карлсруэ" – "Байер" - 0:3 (обзор)

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"Карлсруэ" – "Байер" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого раунда Кубка Германии между "Карлсруэ" и "Байером".

Не пропустите: Кубок Германии: "Байер" с трудом прошёл "Карлсруэ" и другие результаты. | http://soccernews.ru

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