Карнейро рассказала о своем уходе из "Челси"

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро рассказала о своем уходе из лондонского клуба.

"Я отказывалась от предложений вернуться в футбол. Честно говоря, в прошлом году я почти не могла смотреть футбол. В 2016 году финал Лиги чемпионов "Реал" – "Атлетико" был единственным матчем, который я смогла посмотреть.

Я как могла, пытаясь справиться с этим периодом в моей жизни. Уход из "Челси" стал для меня шоком. Это происходило в то время, когда мне стоило быть счастливой в преддверии свадьбы и медового месяца", - сказала она. | http://soccernews.ru