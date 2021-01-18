Карп расторг контракт с "Уфой"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Кэтэлина Карпа.

Молдавский хавбек инициировал расторжение контракта с башкирским клубом и получил статус свободного агента.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро.

27-летний Карп выступал за "Уфу" с января 2017 года, сыграл 90 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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