"Карпаты" были исключены из чемпионата Украины

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"Карпаты" были исключены из чемпионата Украины

Львовские "Карпаты" были исключены из чемпионата Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

К такому решению лига пришла после того, как команда дважды не явилась на матчи чемпионата с "Мариуполем".

В последнее время "Карпаты" испытывают финансовые проблемы. Клубу было засчитано два технических поражения со счетом 0:3. Аналогичное решение принято по оставшимся матчам в УПЛ.

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