"Карпаты" были исключены из чемпионата Украины
Львовские "Карпаты" были исключены из чемпионата Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
К такому решению лига пришла после того, как команда дважды не явилась на матчи чемпионата с "Мариуполем".
В последнее время "Карпаты" испытывают финансовые проблемы. Клубу было засчитано два технических поражения со счетом 0:3. Аналогичное решение принято по оставшимся матчам в УПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
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|21
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|7
|Мариуполь
|21
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|8
|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
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|12
|Карпаты Львов
|22
|13