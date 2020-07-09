Львовские "Карпаты" были исключены из чемпионата Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

К такому решению лига пришла после того, как команда дважды не явилась на матчи чемпионата с "Мариуполем".

В последнее время "Карпаты" испытывают финансовые проблемы. Клубу было засчитано два технических поражения со счетом 0:3. Аналогичное решение принято по оставшимся матчам в УПЛ.

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