"Карпаты" - "Динамо" Киев - 1:1 (обзор)

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"Карпаты" - "Динамо" Киев - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Украины между "Карпатами" и киевским "Динамо" (1:1).

Видео: "Карпаты" - "Динамо" Киев.

Не пропустите: "Карпаты" и киевское "Динамо" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 14 33
2 Динамо Киев 13 26
3 Олимпик Донецк 14 24
4 Ворскла 14 21
5 Верес Ровно 14 20
6 Заря Луганск 14 18
7 Мариуполь 12 16
8 Звезда Кропивницкий 14 13
9 Карпаты Львов 14 13
10 Александрия 14 11
11 Сталь Каменское 14 10
12 Черноморец Одесса 13 10
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