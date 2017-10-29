"Карпаты" и киевское "Динамо" сыграли вничью

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"Карпаты" и киевское "Динамо" сыграли вничью

В матче 14-го тура чемпионата Украины "Карпаты" разошлись миром с киевским "Динамо". Счет открыл Домагой Вида, но во второй половине равновесие восстановил Сергей Мякушко.

"Карпаты" Львов - "Динамо" Киев - 1:1 (0:1)
Голы: Вида, 12 - 0:1, Мякушко, 54 - 1:1

"Карпаты": Пидвивка, Федецкий, Нестеров, Лобай, Мирошниченко, Карраскаль (Ди Франко, 59), Голодюк, Тиссоне, Мякушко (Худобяк, 90+2), Гладкий (Акулинин, 73), Гуцуляк

"Динамо": Коваль, Пиварич, Вида, Кадар, Кендзера, Корзун, Гармаш, Буяльский (Мораес, 61), Морозюк (Беседин, 72), Кравец, Мбокани (Шепелев, 85)

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