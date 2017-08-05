"Карпаты" одержали волевую победу над "Сталью"

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"Карпаты" одержали волевую победу над "Сталью"

В рамках четвёртого тура чемпионата Украины "Карпаты" на своём поле переиграли каменскую "Сталь" со счётом 3:1.

"Карпаты" - "Сталь" - 3:1

Голы: Э. Малакян, 7 (пенальти) - 0:1, Худобяк, 30 - 1:1, Голодюк, 65 - 2:1, Дебелко, 81 (пенальти) - 3:1. 

"Карпаты": Пидкивка, Федецкий (Кортеджано, 59), Нестеров, Лобай, Лебеденко, Ткачук (Голодюк, 26), Клец, Мирошниченко (Ди Франко, 46), Худобяк, Чачуа, Дебелко.

"Сталь": Пеньков, Тымчик, Грачев, Мыцик (Щебетун, 78), Михайличенко, Якимив, Г. Малакян, Мысык (Хоцяновский, 69), Э. Малакян, Кузык, Климчук (Вакула, 54).

Удаление: Голодюк (73).

Не пропустите: Федецкий перешёл в "Карпаты". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Ворскла 3 6
4 Сталь Каменское 4 6
5 Олимпик Донецк 3 5
6 Мариуполь 4 5
7 Карпаты Львов 4 4
8 Верес Ровно 3 3
9 Звезда Кропивницкий 3 2
10 Заря Луганск 3 2
11 Александрия 3 2
12 Черноморец Одесса 3 0
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