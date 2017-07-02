"Карпаты" подписали бывшего хавбека "Атлетико"

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"Карпаты" подписали бывшего хавбека "Атлетико"

Бывший полузащитник "Атлетико" Юрий Ткачук перешёл в "Карпаты", сообщает официальный сайт львовского клуба.

22-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Карпатам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2019 года.

Напомним, что Ткачук числился в "Атлетико" с марта по август 2016 года и выступал за дубль "матрасников".

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