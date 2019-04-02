"Карпаты" разгромили "Ворсклу" в 23-м туре УПЛ

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"Карпаты" разгромили "Ворсклу" в 23-м туре УПЛ

В рамках 23-го тура УПЛ "Карпаты" с крупным счетом обыграли "Ворсклу".

"Карпаты" - "Ворскла" 4:0

Голы: Понде, 26 - 1:0, Швед, 39 - 2:0, Швед, 62 - 3:0, Йода (пен), 70 - 4:0

"Карпаты": Кучинский, Ковтун, Папа, Мегремич, Мякушко, Гуцуляк, Толочко (Харжевский, 87), Онгла, Швед, Йода (Варгас, 82), Понде (Дебелко, 72).

"Ворскла": Шуст, Пердута, Гиоргадзе, Чижов, Артур (Ребенок, 65), Шарпар, Габелок (Скляр, 80), Чеснаков, Кобахидзе, Карека (Коломоец, 80), Кане.

Предупреждения: Мякушко - Чеснаков, Пердута.

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