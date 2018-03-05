"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)

Теги карпаты львовшахтер донецк

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата Франции между "Карпатами" и "Шахтером" (0:3).

Видео: "Карпаты" - "Шахтер".

Не пропустите: "Шахтер" разгромил на выезде "Карпаты". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 22 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов