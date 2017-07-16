"Карпаты" сыграли вничью со "Звездой", "Мариуполь" - с "Вересом"

В первом туре чемпионата Украины сезона 2017/2018 львовские "Карпаты" сыграли вничью с кропивницкой "Звездой", а "Мариуполь" - с ровненским "Вересом".

"Карпаты" - "Звезда" - 1:1

Голы: Чачуа, 5 - 1:0, Загальский, 37 - 1:1 (пенальти).

"Мариуполь" - "Верес" - 0:0

Напомним, вчера в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" обыграл "Динамо". | soccernews.ru