"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала

У игроков и персонала украинского клуба "Карпаты" обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Положительные тесты на Covid-19 сдали 26 человек из 65. Все зараженные отправлены на карантин.

"По результатам повторного тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба приходится констатировать вспышку COVID-19. Чуть менее половины тестов, доставленных в лабораторию, дали положительный результат на наличие вируса (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - сообщает пресс-служба клуба.

По последним данным, в Украине количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - более 24 тысяч человек.

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