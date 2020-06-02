"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
У игроков и персонала украинского клуба "Карпаты" обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Положительные тесты на Covid-19 сдали 26 человек из 65. Все зараженные отправлены на карантин.
"По результатам повторного тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба приходится констатировать вспышку COVID-19. Чуть менее половины тестов, доставленных в лабораторию, дали положительный результат на наличие вируса (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - сообщает пресс-служба клуба.
По последним данным, в Украине количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - более 24 тысяч человек.
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|Команда
|М
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|Шахтер Донецк
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|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13