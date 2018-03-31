"Карпаты" выиграли у "Черноморца" и другие результаты 25-го тура чемпионата Украины

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"Карпаты" выиграли у "Черноморца" и другие результаты 25-го тура чемпионата Украины

В субботу в рамках 25-го тура чемпионата Украины состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Карпаты" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Карраскаль, 20 - 1:0, Третьков, 45 (пенальти) - 1:1, Швед, 51 - 2:1, Санчес, 84 - 3:1. 

Удаление: Чорний (72) - "Черноморец".


"Звезда" - "Александрия" - 0:0


"Ворскла" - "Верес" - 0:0

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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