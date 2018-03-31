"Карпаты" выиграли у "Черноморца" и другие результаты 25-го тура чемпионата Украины
В субботу в рамках 25-го тура чемпионата Украины состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Карпаты" - "Черноморец" - 3:1
Голы: Карраскаль, 20 - 1:0, Третьков, 45 (пенальти) - 1:1, Швед, 51 - 2:1, Санчес, 84 - 3:1.
Удаление: Чорний (72) - "Черноморец".
"Звезда" - "Александрия" - 0:0
"Ворскла" - "Верес" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15