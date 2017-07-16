"Карпаты" - "Звезда" - 1:1, "Мариуполь" - "Верес" - 0:0 (обзоры)

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"Карпаты" - "Звезда" - 1:1, "Мариуполь" - "Верес" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура чемпионата Украины.

"Карпаты" - "Звезда" - 1:1

"Мариуполь" - "Верес" - 0:0

Не пропустите: "Карпаты" сыграли вничью со "Звездой", "Мариуполь" - с "Вересом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ворскла 32 42
2 Сталь Каменское 32 41
3 Звезда Кропивницкий 32 34
4 Карпаты Львов 32 30
5 Днепр Днепропетровск 31 22
6 Волынь Луцк 31 7
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