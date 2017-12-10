Карпин дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин поделился ожиданиями от московского дерби.

"Понятно, что это дерби. Понятно, что как играли до этого, сколько очков набрали - это все не важно. В дерби нет фаворитов, но матч будет складываться в силу того, что ЦСКА играет в три центральных защитника, и будет играть и дальше.

Мячом будет владеть "Спартак", а ЦСКА будет играть на контратаках. Не важно как команды играли на этой неделе. Я думаю, что поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:7 не повлияет на "Спартак" с точки зрения игры. Думаю, что как раз наоборот - будет только злее.

То же самое можно сказать и про ЦСКА. Поражение от "Манчестер Юнайтед" уйдет на второй план. Все внимание будет только на этот матч. ЦСКА на контратаках, я думаю, сможет все-таки забить. Я думаю, что и "Спартак" сможет забить, поэтому поставлю на голевую ничью - те и другие забьют и ничья" - приводят слова Карпина российские СМИ.

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