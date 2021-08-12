Карпин допустил вызов Жиркова в сборную России

Фото: скриншот с интервью Карпина Нобелю Арустамяну

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове Юрия Жиркова в национальную команду.

– Можно представить в сборной Жиркова? Он пока без команды, но вдруг подпишет контракт сейчас…

– Если Жирков будет на голову сильнее всех выглядеть, то почему нет?

– Ему 38.

– Да какая разница? У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так. Если Жирков на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет? Я не говорю "да", но почему "нет"?

– С вами Алаев, Дюков не обсуждали обновление команды?

– Нет, мы говорили, обсуждали, что есть ребята молодые, желательно обновлять, скорее всего. Может быть, не прямо сейчас перед игрой с хорватами, но в октябре-ноябре. Да, разговор был такой. И по мере возможности мы это будем делать. Но перед игрой с Хорватией не стоит такой первостепенной задачи, – сказал Карпин.

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