Карпин допустил вызов Жиркова в сборную России
Фото: скриншот с интервью Карпина Нобелю Арустамяну
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове Юрия Жиркова в национальную команду.
– Можно представить в сборной Жиркова? Он пока без команды, но вдруг подпишет контракт сейчас…
– Если Жирков будет на голову сильнее всех выглядеть, то почему нет?
– Ему 38.
– Да какая разница? У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так. Если Жирков на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет? Я не говорю "да", но почему "нет"?
– С вами Алаев, Дюков не обсуждали обновление команды?
– Нет, мы говорили, обсуждали, что есть ребята молодые, желательно обновлять, скорее всего. Может быть, не прямо сейчас перед игрой с хорватами, но в октябре-ноябре. Да, разговор был такой. И по мере возможности мы это будем делать. Но перед игрой с Хорватией не стоит такой первостепенной задачи, – сказал Карпин.
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