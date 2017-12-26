Карпин: "Думаю, новые футболисты в "Ростове" появятся"

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Карпин: "Думаю, новые футболисты в "Ростове" появятся"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал об усилении команды в зимнее трансферное окно.

"Думаю, новые футболисты появятся. Другое дело, говорить о позициях, которые мы хотим усилить, неправильно. Карты раскрывать нельзя, а иначе потенциальные новички могут вырасти в цене. Будем ли брать спартаковцев и испанцев? По-моему, бывших спартаковцев в "Ростове" и так слишком много. Перебор уже. Не стоит говорить и о том, что у нас будут массово появляться испанцы или представители какой-то другой страны. 

Что касается тренерского штаба, то на 90% он определён. С испанскими специалистами определённость есть. Другое дело - хотелось бы, чтобы перебора испанцев не было. Всё-таки это русская команда с русским менталитетом, здесь много русских футболистов. Так оно и останется, хотим мы этого или нет. То есть будет смесь испанских и русских специалистов", - приводят слова Карпина российские СМИ.

После 20 туров "Ростов" занимает 10 место в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что ранее с Карпиным в "Спартаке" работали Сергей Песьяков, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев и Игорь Киреев. Кроме того, отношение к "красно-белым" также имеют Александр Зуев и Александр Гацкан.

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