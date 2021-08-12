Карпин: "Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было"

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Наставник сборной России Валерий Карпин дал понять, что он не будет терпеть вмешательство в выбор состава национальной команды.

"Дзюба капитан? Был на Чемпионате Европы. Сейчас не капитан? А вы знаете, кто будет в сборной вообще? И я не знаю. В вашей голове уже есть состав на сборную, я пока этого не знаю, тем более, не знаю, кто будет капитаном.

Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали. Надо оценивать не то, что было. А то, что может случиться, где, как отразиться на коллективе, футболисте. Не могу ответить на вопрос, буду ли вызывать того или иного игрока, если что-то случится", - сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.

32-летний Дзюба выступает за национальную команду с 2011 года, сыграл 55 матчей и забил 30 голов.

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