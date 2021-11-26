Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу"
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможных дополнительных премиальных за выход на ЧМ-2022.
Напомним, что уже 24 марта 2022 года национальная команда на своем поле сыграет со сборной Польши в стыковом матче.
– Будут ли дополнительные премиальные за выход на ЧМ? В Сербии чиновник выделил игрокам деньги.
– Если кто-то захочет, я не буду против.
Смысл разговаривать о премиальных, если все уже оговорено. Если кто-то дополнительно даст денег, то ладно.
Но думаю, что деньги не являются мотивацией. Если нам с вами дать миллиард долларов, мы не обыграем сборную Польши.
Футболистам поможет это? Тогда бы всем давали по миллиарду, и все бы были чемпионами мира, но это спорт, – сказал Карпин.
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